Pioli: “Dobbiamo onorare la storia del Milan in Europa”, poi il retroscena sul discorso alla squadra

A poche ore dall’inizio del primo atto dei quarti di finale tra Milan e Napoli, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video.

Dopo aver dominato i partenopei nello scontro del 2 aprile al Diego Armando Maradona, terminato con il netto risultato di 4-0 in favore dei rossoneri, gli uomini allenati dal tecnico parmense si preparano ad affrontare la gara d’andata di questo scontro tutto italiano, inedito quantomeno in ambito Champions League.

Milan Napoli Prepartita Intervista Pioli

Milan-Napoli, Pioli ne è certo: “I ragazzi metteranno tanta energia in campo”

Se pensa che possa trattarsi della partita più importante della sua carriera e se ne senta il peso:

“No, non lo sento. Solo orgoglio. Cercheremo di dare il massimo e onorare una squadra che ha scritto la storia di questa competizione. Le partite perfette non esistono, il singolo episodio può cambiare una gara. Giocare con grande lucidità e grande cuore“.

Se avesse detto qualcosa in particolare ai suoi giocatore per caricarli in vista di questa importante serata: