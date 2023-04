Milan-Napoli, la moviola del giorno dopo: manca un rigore?

L’episodio dubbio. L’andata dei quarti di finale della Champions League “Made in Italy” tra Milan e Napoli se la sono aggiudicata i rossoneri. Con il goal realizzato sul finire della prima frazione di gioco, l’ex Empoli Bennacer ha stampato il punteggio sull’1 a 0 finale.

Una partita comunque giocata a viso aperto e con coraggio da entrambe le squadre, e che però alla fine non ha premiato gli uomini di Spalletti, che incassano la seconda sconfitta consecutiva con i rossoneri tra Serie A e Coppa dei Campioni. Una partita che ha regalato più di qualche episodio arbitrale di cui poter discutere.

Uno di questi è stato sicuramente il cartellino rosso commissionato al centrocampista partenopeo Zambo Anguissa al minuto 74 della ripresa. Ma c’è stato un altro episodio che continua a far discutere. Sul finire della partita, Saelemaekers e Lobotka vengono a contatto in aria di rigore, ma l’arbitro decide di non assegnare il penalty. Decisione giusta? Ecco come la vede la stampa.

Milan Napoli Champions League

Contatto Lobotka-Saelemaekers: la decisione del direttore di gara è quella giusta?

Di seguito le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, che definisce dubbio il contatto avvenuto in area del Napoli: