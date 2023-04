Milan, occhi puntati sul talento del Barcellona: pronta l’offerta!

Manca ancora un po’ alla fine della stagione e il Milan è in corsa per due obiettivi fondamentali: guadagnare l’accesso alla prossima Champions League e raggiungere la finale della stessa competizione.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera è già a lavoro per la prossima stagione e per l’imminente futuro, per provare a raffrozare la rosa e continuare a far parte delle squadre di vertice sia in Serie A e sia in Europa.

Proprio per questo, l’intenzione è quella di pescare nel prossimo mercato giocatori di valore. Nella lista di Paolo Maldini sembra esserci anche un giovane esterno d’attacco, tra i migliori della sua generazione e in forza al Barcellona.

Il Milan fa sul serio per Ferran Torres: pronti 25 milioni di euro

Il Milan sembra essere interessato a Ferran Torres esterno d’attacco classe 2000 del Barcellona e della nazionale spagnola.

Il giocatore piace tanto anche alla Juventus, ma i rossoneri sembrano essere più convinti dei bianconeri, infatti, stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da El Nacional, il Milan avrebbe intenzione di fare un’offerta da 25 milioni di euro ai blaugrana.

A quanto pare, però, i catalani considerano l’offerta troppo bassa.