Milan, scelta fatta per Ricky Massara: la decisione!

Giorni caldi in casa Milan, sia dentro che fuori dal campo. I rossoneri puntano ad arrivare tra le prime quattro in campionato e soprattutto si giocheranno una storica semifinale di Champions League contro i cugini dell’Inter. Ma anche fuori dal campo non mancano le notizie, sia in chiave mercato che per quanto riguarda il futuro della dirigenza.

Il Milan continuerà con la coppia Maldini-Massara che negli ultimi anni è risultata decisiva per portare a Milano tanti giovani che hanno poi fatto la fortuna recente del Diavolo. La permanenza di Frederic Massara era stata messa in dubbio dopo le voci di un suo possibile passaggio alla Juventus, ma è stata subito fatta chiarezza.

Futuro in rossonero per Ricky Massara

Il direttore sportivo piemontese è al centro dei piani del Milan e il suo futuro non è in discussione, a confermarlo calciomercato.com che chiude a un suo possibile addio. L’ex ds di Inter e Roma resterà quindi per il quinto anno nella dirigenza rossonera ed è chiamato assieme a Maldini a riconquistare quello Scudetto, conquistato nella stagione 2021/22, che è ormai stato scucito per mano del Napoli.