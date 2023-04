Napoli nervoso, non solo Anguissa: un altro titolare salta il ritorno!

Si mette male per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel secondo tempo di San Siro gli azzurri hanno perso lucidità, uno degli elementi che più aveva contraddistinto la cavalcata della stagione.

Prima ammonito, poi espulso: Anguissa salta Napoli-Milan

Anguissa salterà il match di ritorno al Maradona: il centrocampista camerunense si è infatti fatto ammonire due volte nel giro di appena 4 minuti.

Tutti e due i falli sono stati commessi su Theo che, in possesso della palla, stava ripartendo verso la trequarti avversaria. In entrambi i casi, l’arbitro Kovacs non ha avuto dubbi.

Espulsione Anguissa

Kim diffidato e ammonito, salterà Napoli-Milan

Spalletti dovrà fare a meno anche di Kim. Il difensore coreano, colpevole di un fallo su Saelemaekers, ha protestato con troppa veemenza, veemenza che è stata subito punita dall’arbitro.

Ammonizione Kim

Assenze pesanti dunque per il Napoli, con Spalletti che dovrà capire bene come e con chi sostituire due titolarissimi del suo scacchiere.

Non sarà facile ribaltare il risultato dell’andata, ma nel calcio si sa, tutto è possibile. Al ritorno però il Napoli avrà un Osimhen in più, fattore certamente da non sottovalutare.