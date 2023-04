Calabria: “Sono orgoglioso di questa squadra”, poi il commento sulla Nazionale

Euforia rossonera al “Maradona”. 16 anni dopo, il Milan accede alle semifinali di Champions League: la banda di Pioli trionfa nel doppio confronto con il Napoli.

Grazie ad una doppia vittoria di misura il Diavolo torna nell’élite del calcio europeo. Nello stadio partenopeo i rossoneri si difendono in maniera compatta e colpiscono al minuto 43. Inutile il gol di Osimhen nel recupero

Decisiva la rete siglata da Olivier Giroud, che ha indirizzato il match. Ma gran parte del merito va assegnato a Leao: il portoghese fa tutto a meraviglia e serve il compagno, che a porta vuota deve solo appoggiare il pallone.

Ora il Milan attende l’altra semifinalista, che uscirà domani nel match tra Inter e Benfica.

Milan in semifinale, le parole di Calabria: “Vogliamo fare le tre partite che mancano”

Nel post partita di Mediaset Davide Calabria ha esternato la gioia infinita con le seguenti dichiarazioni:

“Sono davvero orgoglioso di questa squadra per come abbiamo interpretato queste gare. C’è stato molto spirito di sacrificio, siamo sempre venuti in soccorso agli altri. Quando fai queste prestazione è normale che vada bene.”

SUL PASSATO E SUL FUTURO:”Al piccolo Davide dico di credere nei sogni, lavorare e lasciare stare tutti. Il sogno è difficile ma se ci credi si può avverare. Arrivare in semifinale di champipns è bellissimo, vogliamo fare tutte le 3 partite che ci sono ancora“

SULLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS:“Devo pensare che il nostro obiettivo è vincere, ci sono squadre fortissime e più preparate di noi. È una partita di calcio, perché non poter immaginare di poterla alzare“

SULLA NAZIONALE: “Per la convocazione in Nazionale non so dovete chiedere a Mancini”