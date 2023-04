De Grandis avverte il Napoli: “Il Milan ha una grande qualità”

Il tempo stringe e a Napoli-Milan mancano meno di tre ore, un match tanto atteso che svelerà chi tra le italiane sarà la prima semifinalista di Champions League. A livello di risultati 2 su 3 vedono il Milan in vantaggio con due vittorie, ma la gara di stasera sarà da dentro o fuori quindi conterà un unico risultato.

Se da una parte il Milan parte con una rete di vantaggio, dall’altra Spalletti ritrova Osimhen, però dovrà fare a meno di Kim e Anguissa, entrambi squalificati dopo la gara d’andata.

Prima del fischio d’inizio, Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match di questa sera, di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Milan dovrà fare una gara simile a quella in campionato, quando è stato fortissimo in campionato. Il Napoli deve stare attento a non regalare i contropiedi al Milan. I rossoneri sono forti, hanno fatto riposare tutti i titolari ma questo potrebbe essere un problema in campionato“.