Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Pioli!

Manca sempre meno alla sfida di cartello del turno numero 28 in Serie A. Questa sera andrà in scena al Diego Armando Maradona Napoli-Milan, antipasto della doppia sfida nei quarti di finale di Champions League.

I rossoneri hanno la grande occasione di riacciuffare il terzo posto, in virtù della clamorosa sconfitta casalinga dell’Inter contro la Fiorentina. Proprio per questa ragione, nonostante forza dell’avversario, Pioli e i suoi ragazzi faranno di tutto per ottenere un risultato favorevole, come successo lo scorso anno grazie alla rete decisiva di Giroud. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan

Ritorno alle origini per Pioli, tornano Kjaer e Calabria titolari

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Ritorno alle origini, dunque, per Stefano Pioli, con il ritorno della difesa a quattro. Dopo circa un mese dall’ultima presenza, torna da titolare Davide Calabria, riprendendo il controllo della fascia destra difensiva. Un’altra grossa sorpresa riguarda l’esclusione di Thiaw, che ha perso il ballottaggio della vigilia con Kjaer. Sulla trequarti, da segnalare la presenza di Krunic, che con ogni probabilità avrà il compito di schermare Lobotka.

Pochi cambi, invece, per Spalletti, a meno degli infortunati Osimhen e Olivera (alle prese con la lombalgia). Di seguito la formazione della squadra partenopea.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.