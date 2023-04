Non solo Osimhen, altro infortunio per il Napoli: salta il Milan

Cresce l’attesa in vista dell’odierna sfida fra Napoli e Milan, atto conclusivo di questa domenica di calcio nonché preludio alle notti magiche di Champions. In un Maradona gremito sarà prima della classe contro i Campioni in carica, in un match che si prospetta ricco di emozioni.

Pioli e Spalletti

Nonostante le premesse, tanti saranno i protagonisti assenti dal primo atto della trilogia, come gli già accennati Osimhen e Bereszynski nelle file del Napoli nonché Kalulu, Ibrahimovic e Messias lato Milan. A tali nomi si aggiunge un ulteriore profilo dell’ultim’ora, che non fa di certo piacere agli azzurri di Luciano Spalletti.

Il Napoli perde pezzi, Olivera fuori dai convocati

Alle prese con un episodio di lombalgia improvvisa, Mathias Olivera non prenderà parte alla sfida odierna fra Napoli e Milan. Ad annunciarlo, lo stesso club partenopeo, tramite la diramazione della lista convocati di cui l’uruguagio non fa parte.

Mathias Olivera

Da valutare dunque l’entità di tale noia fisica nelle prossime ore, con Olivera che diventa il secondo terzino fuori uso in casa Napoli oltre che nome di spicco out insieme ad Osimhen. Brutte notizie per gli azzurri anche in vista della Champions, dove il numero diciassette ha più volte figurato nell’undici titolare a discapito del titolare in campionato Mario Rui.