Milan, Kjaer: “Per difendere su Osimhen è stato importante un aspetto”

È il Milan la prima semifinalista di Champions League. I rossoneri trionfano nel doppio confronto tutto italiano con il Napoli, per un punteggio complessivo di 2-1 tra andata e ritorno.

In terra partenopea finisce 1-1: in gol Giroud e Osimhen. Passano però i diavoli in virtù della vittoria firmata Bennacer in quel di “San Siro”, che vale la quattordicesima semifinale della gloriosa storia milanista.

Ora i rossoneri si siederanno sul divano ad aspettare il verdetto su chi sarà il prossimo avversario in Champions, che uscirà dalla sfida in programma domani tra Inter e Benfica.

Intervista Napoli-Milan Kjaer

Milan, dopo 16 anni è semifinale: parla Kjaer!

Buona parte del merito va dato alla difesa di Pioli, composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Il quartetto ha contenuto alla grande il tridente stellare composto da Politano (poi sostituito da Lozano), Osimhen e Kvaratskhelia.

Ai microfoni di Mediaset il danese ha commentato così la prestazione difensiva della formazione meneghina: