Sacchi: “Leao come Gullit contro il Napoli? Ecco cosa ci siamo detti io e Galliani!”

Anche Arrigo Sacchi si è espresso in merito al paragone tra il coast-to-coast di Leao e quello di Gullit, sempre contro il Napoli nel 1988.

Dopo Napoli–Milan, sui social sono subito divenuti virali i video in cui le due azioni vengono messe a confronto. La similarità tra le due cavalcate è innegabile: persino la squadra avversaria, lo stadio e la porta sono gli stessi.

Sia Ruud che Rafa partono dalla fascia sinistra della propria metà campo e, dopo una splendida serpentina, confezionano l’assist perfetto, rispettivamente per Van Basten e Giroud, a cui spetta il compito più semplice: concludere a colpo sicuro a porta vuota.

Quella vittoria per 3-2 del 1° maggio 1988 risultò poi fondamentale per la conquista dell’undicesimo Scudetto da parte dei rossoneri allenati da Arrigo Sacchi. Invece, la rete di martedì scorso, propiziata dall’esterno portoghese e finalizzata dall’attaccante francese, è valsa al Diavolo il ritorno alle semifinali di Champions League, sedici anni dopo l’ultima volta.

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, lo stesso Arrigo Sacchi ha confermato la grande somiglianza tra le azioni delle due reti:

“ Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: «Hai visto, Arrigo? Leao e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten». Gli ho risposto di sì, però noi avevamo fatto una partita d’attacco, costringendo il Napoli a stare nella sua metà campo. Questo Milan si è soprattutto difeso, ma lì dietro sono stati perfetti. Il gol è proprio simile: sono le coincidenze del calcio . Quella volta a Napoli Gullit non si poteva proprio fermare”.

Infine, l’ex tecnico rossonero ha fornito una sua personale analisi del match del Maradona:

“Alla vigilia avevo detto che se il Napoli non avesse giocato d’anticipo su Leao avrebbe rischiato grasso. Puntualmente è successo. Leao lo fermi in due modi: l’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna delle due cose e ha preso gol. Poi la squadra di Spalletti era troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e a difenderti in quelle condizioni?“.