Napoli-Milan, Spalletti ha deciso chi giocherà al posto di Osimhen!

Napoli-Milan è senza ombra di dubbio il big match della 28esima giornata di Serie A. I tre punti, forse, servono più ai rossoneri: i ragazzi di Stefano Pioli devono vincere per tenersi ben saldi al quarto posto in classifica. Spalletti e i suoi, invece, potendo contare su un vantaggio di 19 punti rispetto alla seconda in classifica potrebbero approcciare la gara con maggiore serenità.

Il match assume poi particolare rilevanza anche perché arriva 10 giorni prima la gara d’andata in Champions League. Da un punto di vista psicologico l’esito della sfida di domani potrebbe rivelarsi decisivo nell’ottica del doppio scontro europeo.

Napoli-Milan, Simeone dal primo minuto al posto di Osimhen

Con Osimhen fuori per una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro, Luciano Spalletti è costretto a correre ai ripari. Il bomber nigeriano, che rischia di saltare tutti e 3 i match contro il Milan, domani sarà sostituito da Simeone.

Il Cholito, che quest’anno si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, ha vinto il ballottaggio con Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo, appena rientrato dall’infortunio, potrebbe essere utilizzato da Spalletti a gara in corso.