Pioli rivela su un calciatore del Milan: “Ero arrabbiato con lui!”

Il Milan si appresta ad entrare nella fase più calda della stagione fra campionato e quarti di Champions con maggior fiducia dopo il trionfo di Napoli di domenica scorsa.

La gara del Maradona costituisce un tassello importante per costruire al meglio questi ultimi due mesi di stagione, fondamentale soprattutto per essere la sede dove aver ritrovato alcuni calciatori che si stavano un po’ smarrendo. Fra questi sicuramente Brahim Diaz e Rafael Leao.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha risposto in conferenza stampa su Rafael Leao. L’allenatore ha svelato cosa gli ha permesso di cambiare passo e tornare ai suoi livelli nella partita di Napoli, sia a livello psicologico, che tattico. Di seguito quanto riportato:

Leao a sinistra? Non accontento solo lui, voglio mettere tutti i giocatori nelle migliori condizioni. L’importante è che stia bene e che giochi col sorriso. Lui deve stare bene e non essere ansioso, ha passato un momento come quello della squadra, meno libero.

Ero arrabbiato con lui quando non faceva certi tipi di movimenti. Ha avuto occasioni perché si è mosso nel modo giusto. Non sempre lega benissimo il gioco, ma a Napoli lo ha fatto molto bene.