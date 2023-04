Pioli esulta: “Ci davano tutti sfavoriti, complimenti alla squadra”, poi il commento su Krunic

Al Milan basta un pareggio! Finisce 1-1 al Maradona, con i rossoneri che strappano il pass per le semifinali di Champions League, raggiunte per la prima volta dopo ben 16 anni.

Stefano Pioli ha parlato così nel post partita ai microfoni di Mediaset Infinity:

SUL PERCORSO: “Ci ricordiamo benissimo la partita di Rio ave dove è iniziato il nostro percorso europeo. Ci davano tutti per sfavoriti, ma è una qualificazione meritata e complimenti ai miei ragazzi”.

SUL DERBY IN SEMIFINALE: “L’Inter ha vinto la partita d’andata e probabilmente ci saranno loro in semifinale . Se cosi sarà Ci aspettano due scontri bellissimi ma noi non vogliamo fermarci“.

SULLA PARTITA: “Io credo che il fatto di avere un pochino di vantaggio dell’andata ci abbia aiutato ma anche frenato. Per la presenza di Osimhen ci siamo abbassati e abbiamo lasciato a loro il pallino Secondo tempo ci siamo abbassati, alcuni di noi non avevano affrontato queste partite ma i miei ragazzi si sono sacrificati”.

SULLA VITTORIA: “I ragazzi anno lavorato benissimo e abbiamo fiducia del nostro modo di giocare e di affrontare una squadra eccezionale. Con le nostre idee, energie e cuore siamo contenti, per noi è per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti difficili”.

SU KRUNIC: “Krunic ha delle letture che in pochi hanno, è un giocatore importantissimo di alto livello. Arrivare a giocare al Milan vuol dire tanto, abbiamo gestito bene la gara e ci siamo riusciti”.