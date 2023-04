Leao-Milan, il rinnovo dipende da un fattore: cosa filtra

Il Milan è atteso nel pomeriggio dall’ostico match contro il Bologna. Per i rossoneri non sarà una passeggiata tenere alta la concentrazione, specialmente per la sfida che seguirà l’incontro con i felsinei.

Nella notte di martedì sarà ancora Champions League, sarà ancora Napoli-Milan. Per la terza volta in 16 giorni la formazione di Pioli sfiderà quella di Spalletti, nella battaglia che sancirà la prima semifinalista che andrà ad affrontare Inter o Benfica.

Al “Maradona” il Diavolo insegue un traguardo che manca da 16 anni, da quella cavalcata che portò al trionfo della “Coppa dalle grandi orecchie” ad Atene. Staccare il pass per le semifinali potrebbe giovare non soltanto all’ambiente, ma anche al rinnovo di Rafael Leao.

Rinnovo Leao Champions

Milan, il ritorno con il Napoli decisivo per il rinnovo di Leao: la situazione

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la fiducia rispetto al prolungamento del contratto tra il portoghese e il Diavolo è in netta crescita, come confermato anche da Maldini nel pre-partita di mercoledì scorso.

A conferma di ciò il numero 17 avrebbe esternato la volontà di rimanere a Milano ai suoi compagni, dichiarando inoltre i passi avanti fatti con il club. La cifra pattuita tra le parti ammonta a 6,5 milioni più bonus.

Al momento la trattativa sta vivendo uno stop temporaneo: il focus delle parti è sul campo. Presto però si avranno sviluppi che potrebbero mettere la parola fine su questa telenovela.