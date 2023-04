Leao-Milan, tra cifre e clausole: nuovo scenario sul rinnovo

Rafael Leao vuole continuare a scrivere la sua storia con il Milan. Gli occhi delle big europee sono sul calciatore portoghese ma lui sembrerebbe pronto a restare. C’è però ancora l’ostacolo Sporting Lisbona da superare.

In questa stagione si sta ritagliando sempre di più un ruolo decisivo in questo Milan. Ha sicuramente giocato un ruolo importante anche la semifinale di Champions League appena conquistata per convincere Rafa che Milano può continuare ad essere la sua casa. Nel post partita contro il Napoli parole d’amore del portoghese verso Pioli e verso il suo club, a conferma del suo amore per il Milan.

Leao si avvicina al Milan, il rinnovo ora è possibile

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e ormai da un anno sono tante le sirene delle big d’Europa che vorrebbero il gioiello portoghese. Secondo La Gazzetta dello Sport dal Chelsea al Real Madrid tra le ultime, il suo agente Jorge Mendes riceve grandi proposte per il suo assistito, ma Leao vede rossonero e vuole continuare con questi colori. L’ingaggio attuale è di 1.5 milioni di euro con una clausola rescissoria fissata a 150 milioni. Il club ad oggi ne offre 6.5 per il rinnovo, contro i 7 richiesti dal suo entourage, con cinque anni di contratto sino al 2027.

L’unico nodo da sciogliere in questa storia è il risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona per via del contratto rescisso unilateralmente, nel 2018, per passare in Francia al Lille. Un totale di 45 milioni di euro che il Lille e Leao devono dare alle casse del club portoghese che ha formato il talento rossonero. Il Milan attende, mentre Leao scalpita per rimanere a Milano.