Verso Roma-Milan, novità da Milanello sulle condizioni di Giroud

La stagione dei rossoneri fin qui ha presentato molti alti e bassi con un gennaio quasi da suicidio il Milan ha dovuto abbandonare per forza di cose la corsa scudetto a favore di un Napoli che quest’anno ha monopolizzato il campionato dall’inizio alla fine.

Reduci dalla conquista della semifinale di Champions League eliminando proprio la squadra di Luciano Spalletti, ora i rossoneri devono pensare al campionato e alla corsa per il quarto posto che dopo la restituzione dei 15 punti alla Juventus diventa sempre più una bagarre.

Condizioni Giroud Roma-Milan

Lo stato di forma di Giroud sorride ai rossoneri

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 ci sarà un vero e proprio spareggio per la Champions: allo stadio Olimpico la Roma di José Mourinho ospiterà proprio i rossoneri di Pioli che dovranno difendere l’attuale quarto posto in classifica dalle grinfie dei giallorossi.

In questa stagione lo stadio Olimpico ha dimostrato di essere il dodicesimo uomo in campo per la squadra allenata dal tecnico portoghese ma Pioli ha dalla sua un Leao in stato di grazia e il recuperato Giroud che con ogni probabilità dovrebbe partire titolare contro la Roma.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese nell’allenamento in programma questa mattina può tornare ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro personalizzato svolto ieri per un problema al polpaccio rimediato nella doppia sfida contro il Napoli.

Se non ci saranno intoppi dell’ultimo momento gli unici indisponibili per Stefano Pioli saranno Tommaso Pobega, fermatosi per una frattura composta della costola, e Zlatan Ibrahimovic uscito zoppicando durante il riscaldamento eseguito contro il Lecce domenica sera.