Dybala ci sarà contro il Milan? C’è l’esito degli esami

Manca sempre meno al termine del campionato e la corsa alla Champions League si fa sempre più affascinante.

Con la sconfitta della Lazio e la vittoria dell’Atalanta sulla Roma, abbiamo la bellezza di 6 squadre raccolte in 9 punti, con 3 posti disponibili.

La sentenza sulla Juve potrebbe liberare un posto dopo la restituzione dei punti, ma più certezze avremmo dopo la prossima giornata, con due scontri diretti davvero pesanti.

Roma-Milan ed Inter-Lazio decidono una fetta di Champions League.

Mourinho Dybala Llorente

La Roma arriverà al big-match di sabato non solo con una sconfitta pesante sul groppone, ma anche con le ossa rotte per via di vari infortuni che si sono verificati durante la partita di Bergamo, tra cui Dybala e Llorente.

A proposito di questi due calciatori,per il difensore è stata evidenziata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Invece, la risonanza a cui si è sottoposto l’argentino ha escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra.

Quindi la Joya è ancora in ofrte dubbio per la sfida del prossimo weekend.