Buone notizie per Mourinho in vista di Roma-Milan: un titolare al rientro!

La sconfitta della Roma contro l’Atalanta ha reso la partita di sabato alle 18:00 tra i giallorossi ed il Milan di Stefano Pioli ancora più importante e, se vogliamo, decisiva. La distanza tra le due squadre è solamente di due punti e l’altro scontro diretto tra Inter e Lazio potrebbe ancor di più agevolare chi uscirà con i tre punti.

Se il Milan arriverà all’Olimpico con tutti gli effettivi disponibili, discorso completamente diverso per la Roma, che dalla trasferta di Bergamo ha perso tantissimi giocatori importanti, oltre ai lungodegenti come Smalling.

Dybala e Llorente non dovrebbero farcela dopo gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti oggi, ragion per cui le scelte per Josè Mourinho sono davvero molto ristrette.

Wijnaldum Roma Milan

Nonostante ciò, per l’ex allenatore di Inter e Real Madrid arrivano notizie positive da Trigoria.

Infatti, secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, alla seduta ha preso parte anche Gini Wijnaldum dopo il problema accusato nel ritorno contro il Feyenoord.