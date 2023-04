Schweinsteiger sorprende tutti sul Milan: il pronostico sulla Champions impazza sui social – FOTO

Manca sempre meno al ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan e in casa rossonera, così come per gli azzurri, sale l’ansia.

Appuntamento con la storia per le due compagini italiane, con il Milan abituata storicamente a partite del genere e il Napoli, invece, che vuole confermare quanto di strabiliante fatto durante questa stagione.

Nel primo round, l’andata giocata a San Siro, gli uomini di Stefano Pioli hanno vinto per 1-0, vantaggio ottimo, ma minimo. Il Napoli domani sera avrà dalla sua uno stadio che sarà il dodicesimo uomo e un Osimhen in più, considerando che ha saltato il match di una settimana fa.

Sia il Napoli, ma soprattutto il Milan, nell’ultima giornata di campionato hanno adottato un pesante turnover, a dimostrazione del fatto che la partita più importante, per entrambe, è quella di domani sera.

I due tecnici scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione domani, ma la sensazione è che scendano in campo gli undici titolari per entrambe le squadre.

Nel frattempo, per quanto riguarda il Milan, arriva un pronostico da parte di un ex campione del Mondo, non tanto sulla partita contro il Napoli di per sé, ma sulla finale della Champions League 2022/2023.

Schweinsteiger non ha dubbi: “La finale di Champions sarà Manchester City-Milan!”

Schweinsteiger, Twitter

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista di Bayern Monaco, Manchester United e Chicago Fire, nonché campione del Mondo con la Germania, ha risposto, su Twitter, ad alcune domande poste dai suoi follower.

Alla domanda su un pronostico per la prossima finale di Champions League, l’ex giocatore tedesco ha risposto Schweinsteiger ha risposto: “Manchester City-Milan“.

I tifosi rossoneri se lo augurano. Sarà difficile, ma non impossibile.