Sousa esalta l’obiettivo del Milan: “È un giocatore da Champions League”

La ricerca di un terzino destro che possa far rifiatare Davide Calabria nella prossima stagione è uno degli argomenti che più tiene banco in casa Milan. Tra i profili più graditi ci sono lo spagnolo Ivan Fresneda e Paolo Mazzocchi, classe ’95 che sta facendo molto bene alla Salernitana.

L’azzurro è in cima alla lista di Maldini e Massara sia perché italiano (fattore molto utile per le liste) ed anche per la sua duttilità che gli permette di giocare senza troppi problemi sia a destra che a sinistra.

“Pasquale giocatore da Champions”, Sousa esalta Mazzocchi

Nella conferenza stampa post Napoli-Salernitana, Paolo Sousa ha parlato anche della punta di diamante della sua squadra, protagonista ancora di un’ottima prestazione:

Ho già espresso il mio giudizio su di lui, Pasquale è un giocatore su livelli da Champions. Più ha continuità, più è determinante. Daniliuc lo ha aiutato tantissimo, ma tutti hanno dimostrato umiltà e lavoro. Sotto pressione riesce a saltare l’uomo, è determinante anche sui cross: Mazzocchi è un giocatore importante.

Parole al miele del tecnico portoghese nei confronti dell’esterno azzurro, che sarà senza dubbio l’oggetto prezioso del mercato dei granata. I campani hanno fissato il prezzo sui 15 milioni di euro, cifra che però i rossoneri potrebbero abbassare inserendo nella trattativa Yacine Adli, giocatore gradito ai campani.