Milan-Napoli, Spalletti sorprende tutti: lo ha detto sull’assenza di Osimhen! 

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Milan-Napoli. La sfida, valida per il quarto di finale d’andata di Champions League, si giocherà in un San Siro granito (circa 75 mila spettatori).

Nell’ultimo precedente, i rossoneri hanno battuto gli azzurri al Maradona con un netto 0-4, ma stasera bisognerà sicuramente attendersi una partita diversa.

Di seguito le sue parole:

SULLA PARTITA: “Dobbiamo divertirci, sono serate da vivere con tutta la loro ampiezza, non solo in profondità. Se una serata del genere te la guadagni col sacrificio, poi non devi avere nè rimorsi nè rimpianti. Solo dopo capiremo cosa avremo fatto“.

SULLE ASSENZE: “Quando si ha a che fare con squadre di questo livello, i campioni fanno la differenza. Come accaduto all’inizio di questa competizione che ci è mancato Osimhen come adesso ma c’è sempre disponibilità su come sostituirlo. Se riesci a mettere il tuo avversario a 20 punti di distanza significa che hai creato consapevolezza di essere in grado di sostituire anche gli assenti“.

SU ELMAS: “Elmas ha giocato poco solo perché si gioca in undici, sennò giocherebbe di più. Questa sera ci sarà”.