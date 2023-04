Spalletti polemico: “Io non mi attacco agli episodi!”, poi i complimenti ai rossoneri

Dopo l’uscita dalla Champions League, Luciano Spalletti ha parlato così hai microfoni di Mediaset Infinity:

SULLA PARTITA: “Facciamo i complimenti al Milan, perché ha giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo, è sintomo di squadra matura, di giocatori che sanno quando accelerare e quando dover difendere. Voglio però farli anche ai miei per la Champions di alto livello che abbiamo fatto. Abbiamo pagato un po’ di ingenuità e di inesperienza. Ci siamo arrivati con diversi giocatori stanchi dopo le nazionali, lo stesso Osimhen che è stato 20 giorni fermo. E poi alcuni errori e qualche ingiustizia“.

Spalletti attacca: “Rigore nettissimo su Lozano”

Rigore Lozano Leao

SUGLI EPISODI: “Io non ho contestato l’arbitraggio, sono stati quelli del Milan a contestarlo. Il rigore su Lozano era netto, nettissimi. Si gira la caviglia, si vede benissimo. Caviglia piena e gli gira il piede. Lui non può mettere l’appoggio. Rigore nettissimo che non si può non vedere. Rischia di storcergli la caviglia! Non mi attacco a niente. Rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto“.

ANALISI: “Le partite le abbiamo fatte noi tutte e due. Loro hanno sbagliati un calcio di rigore che si poteva benissimo evitare. Anche il gol era evitabile essendo in completo equilibrio e possesso palla, invece diamo la possibilità di ribaltare la situazione. Non siamo stati bravi in area di rigore“.

SULLA BRILLANTEZZA: “La sosta delle nazionali ci ha tolto qualcosa. Prima di partire eravamo in piena condizione ma quando siamo tornati avevamo molte defezioni, con giocatori fuori condizione. La vittoria in campionato ci aveva fatto credere che fosse diventato una formalità e abbiamo avuto il pensiero leggero. Ma in queste due partite abbiamo giocato in maniera diversa“.