Thiago Motta si infuria: “Rigori Milan? Lo dice Marelli ma sbaglia di grosso”

Finisce 1-1 fra Bologna e Milan allo Stadio Dall’Ara. I rossoneri sono scesi in campo con un abbondante turnover per fronteggiare al meglio i tanti impegni, nonostante la difficoltà della gara fuori casa contro i felsinei.

Ha parlato il tecnico del Bologna Thiago Motta, intervenuto ai microfoni Dazn al termine della partita. L’allenatore si è detto tutto sommato soddisfatto della prestazione dei suoi. Di seguito quanto riportato:

Mi stupiscono molto i commenti di Luca Marelli. Per me non c’era nessun rigore per il Milan. Lucumì non può fare nulla se non avere il braccio lì, fa parte del suo equilibrio del corpo. Non si può fischiare poi quel contatto su Rebic, si cambia lo spirito del gioco del calcio.

Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché ci siamo abbassati troppo, non è stato facile gestire i loro movimenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alzando le nostre linee di gioco. Tutto sommato credo che il pareggio sia giusto, adesso dobbiamo pensare alla prossima contro l’Hellas.