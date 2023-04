Napoli-Milan, botta e risposta tra le due tifoserie: è successo prima della partita

Prepartita di fuoco allo Stadio Diego Armando Maradona. Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi iniziano già a scaldare l’atmosfera.

Già nella gara di andata le due tifoserie si erano rese protagoniste con cori e striscioni dal significato nascosto, e anche stasera bisognerà attendersi qualcosa di simile.

Napoli-Milan, cori ed insulti dagli spalti

Botta e risposta tra i tifosi del Milan presenti nel settore ospiti e i primi supporter partenopei che hanno già iniziato a riempiere gli spalti delle due curve.

Settore Ospiti Milan

I tifosi azzurri sono partiti per primi, intonando il coro ormai classico nei confronti delle due milanesi “Un solo grido, un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme“.

Non è tardata però la risposta dei tifosi rossoneri, che hanno risposto con “Odio Napoli“.

Si preannuncia dunque una sfida anche sugli spalti. Dopo la pace rientrata tra ultras partenopei e il Presidente De Laurentiis, questa sera toccherà ai tifosi del Napoli infiammare lo stadio come fatto dai tifosi del Milan nella gara d’andata.