Tonali ringrazia i tifosi del Milan: “Ci danno un’energia pazzesca”, poi il commento sulla Champions

Il fatidico giorno è arrivato questa sera alle ore 21 al Maradona si giocherà la gara di ritorno tra Napoli e Milan, valida per l’accesso alla semifinale di Champions League.

Il Milan, avendo vinto a San Siro per 1-0 vanta di un minimo vantaggio sulla squadra di Spalletti e sicuramente cercherà in tutti i modi di difendere il risultato. Sicuramente non sarà facile per nessuna delle due formazioni, perchè entrambe vogliono passare il turno.

Prima di questo big match, uno dei protagonisti del Milan è stato intervistato dall’UEFA Champions League Magazine. Si tratta di Sandro Tonali, centrocampista rossonero.

Di seguito alcune sue dichiarazioni:

Sulla Champions League

“È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro”.

Tonali Intervista UEFA

Verso Napoli-Milan, Tonali ringrazia i tifosi

Tonali sul rapporto col Milan, da tifoso e da giocatore

“Sono stato anche un tifoso: Atene 2007 è stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela. Ricordo molto di quella Champions League: le emozioni, i festeggiamenti. I primissimi ricordi calcistici che ho sono legati al mio quartiere, la mia passione è nata lì. Ho tanti ricordi, ma il primo che mi viene in mente sono proprio i primi tiri al pallone con i miei amici e mio fratello. Era normale giocare a calcio dalla mattina alla sera”.

Tonali sulla famiglia

“Il rapporto con mia nonna? È un rapporto unico. Il calcio non le piace, anzi non le piaceva, ma da quando ho iniziato a giocare non si è persa una partita. Questo mi rende molto felice. Mi chiama spesso dopo le partite e in settimana mi chiede quando gioco e dove può guardarmi. Sono molto vicino alla mia famiglia perché mi ha dato tanto. Vengono a vedermi abbastanza spesso e questo mi dà una spinta in più. È sempre bello sapere che la tua famiglia è sugli spalti, ne sono orgoglioso

Tatiana Digirolamo