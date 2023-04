Vendite maglie Milan in exploit prima del derby di Champions League: preferenza a sorpresa tra i tifosi rossoneri

A Milano è tornato il grande entusiasmo tra i tifosi, sia sulla sponda rossonera sia su quella nerazzurra: nelle ultime stagioni, Milan e Inter stanno tornando competitive non solo in Campionato ma anche in Europa.

Lo dimostra la conquista degli ultimi due Scudetti e il passaggio alla semifinale di Champions League, dove le due milanesi si affronteranno dopo 20 anni dall’ultima volta di un derby in semifinale di coppa. Grande attesa dunque da una parte e dall’altra, con i tifosi che si stanno già preparando alla doppia sfida.

Derby di Champions, i tifosi rossoneri hanno scelto: la maglietta di Tonali la più venduta

I tifosi rossoneri avranno sicuramente cominciato la caccia al biglietto per la sfida di andata del 10 maggio, quando sarà il Milan “a giocare in casa”; tra i tifosi, però, è cresciuto anche l’entusiasmo di avere un dress code specifico, in particolare rossonero.

Tra le fila rossonere, è cresciuta la vendita della maglietta: il Milan ha registrato un +74% delle vendite rispetto alla scorsa stagione: la conquista dello Scudetto avrà sicuramente influito sulla scelta dei tifosi, che hanno risposto presente anche per la semifinale di Champions.

Tonali Milan

A guidare la classifica di magliette più vendute è Sandro Tonali, che nelle ultime stagioni è cresciuto notevolmente nel centrocampo rossonero. L’italiano batte quindi Zlatan Ibrahimovic, che si trova al secondo posto. Medaglia di bronzo per Theo Hernandez. Giù dal podio Leao e Giroud.