Zaniolo vuole tornare in Serie A, sfida di mercato tra il Milan e un altro club italiano

Nello scorso mese di gennaio il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato al Milan e ad un certo punto l’operazione sembrava ormai cosa fatta, ma l’offerta dei rossoneri non riuscì a soddisfare la Roma che ha quindi scelto di cederlo al Galatasaray.

L’avventura turca dell’attaccante italiano sta andando decisamente bene con gol e prestazioni che non sono tardate ad arrivare e anche il rapporto con i tifosi dei giallorossi turchi è molto buono con l’italiano che già è un idolo per la tifoseria.

Sin da quando è arrivato in Turchia però si è subito parlato di un suo possibile ritorno in Italia con il Milan e la Juventus che sono sempre rimasti alla finestra per monitorare la situazione attorno al talento ex Roma

Calciomercato Milan, torna di moda Zaniolo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Juventus e Milan rimangono sempre vigili sulla situazione di Zaniolo, soprattutto i rossoneri visto che non hanno ancora certezze sul futuro di Leao e Brahim Diaz.

Un fattore molto importante sarà anche la clausola rescissoria di 35 milioni messa dai turchi a gennaio, il suo ritorno in Italia non è per nulla scontato ma nel calciomercato non si possono fare previsioni.

