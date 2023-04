Il giornalista sicuro: ”Basterà un Napoli al 70% per battere questo Milan”

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del terzo atto, nonchè ultimo, di Napoli-Milan. I rossoneri hanno a favore due risultati positivi su tre, ma quello decisivo sarà quello di stasera che permetterà a una delle due squadre di qualificarsi alle semifinali di Champions League.

Il Milan partirà con un gol di vantaggio ma ovviamente sarà una gara da impostare come se quel gol non esistesse, l’unico obiettivo della squadra di Pioli deve essere vincere per passare il turno.

In merito al match, si è espresso anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni a Ottochannel durante la trasmissione La Domenica Azzurra:

“Il Napoli può rimontare in Champions, con Osimhen è possibile. Con l’attaccante disponibile a Milano gli azzurri avrebbero vinto, questo lo metto per iscritto. Osimhen è fondamentale, specie vista l’assenza di Simeone e dal momento che Raspadori non è in condizione e spalle alla porta non la prende mai. Il nigeriano ti dà verticalità, movimento, fisicità, ha il colpo di testa. Per me basta una partita da vero Napoli al 70% per eliminare il Milan, che è una buona squadra ma per me è più scarsa del Napoli, perché ha più problemi. Di certo gli azzurri negli ultimi tempi sono in calo, tranne proprio che nella gara di Milano. Ovviamente i rossoneri giocheranno in contropiede, potendo disporre di gente veloce come Diaz e Leao”.