Addio Milan in estate, Maldini fissa il prezzo!

Ancora una prova deludente per Ante Rebic, che ieri contro lo Spezia non ha convinto affatto, causando il malumore di mister Stefano Pioli e dei vertici della società rossonera.

Addio a Rebic nel corso del mercato estivo

Dopo un’altra stagione deludente, Ante Rebic, con ogni probabilità lascerà il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Anche ieri contro lo Spezia, il croato ha fornito una prova al di sotto delle attese, non riuscendo ad aiutare in nessuna maniera la sua squadra, che alla fine è uscita sconfitta da una partita molto importante in ottica qualificazione alla prossima Uefa Champions League.

Secondo calciomercato.com, molto probabilmente Ante Rebic tornerà a giocare in Germania. Il Wolsfburg, attualmente sesta in classifica in Bundesliga ed allenata da Niko Kovac, è infatti in pole per l’acquisto del croato; la società tedesca però, dovrà sborsare una cifra che si aggira intorno ai 10, 15 milioni di euro per accaparrarsi il calciatore, cifra stabilita dal dirigente sportivo, Paolo Maldini.