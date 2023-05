Ancelotti non si nasconde: “Rispetto per l’Inter, ma forza Milan domani!”

Il primo atto della prima semifinale di Champions League è appena terminato con Real Madrid e Manchester City che non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra visto che la partita è terminato con un 1-1.

Partita scoppiettante in quel del Bernabeu dove i padroni di casa trovano il vantaggio negli ultimi 10 minuti del primo tempo grazie ad un grandissimo gol di Vinicius Jr. Ospiti però che trovano il pareggio nel secondo tempo grazie ad un siluro da fuori area del solito Kevin De Bruyne.

Nelle consuete interviste post match a Mediaset, è intervenuto come di consueto anche Carlo Ancelotti che ha voluto dire la sua anche sulla seconda semifinale. Ancelotti non è riuscito a trattenersi di fronte alle telecamere.

Queste sono state le parole dell’allenatore italiano, che non ha nascosto il proprio tifo per i rossoneri:

“E’ una bella semifinale. Il ricordo va al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta. E’ bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan”.