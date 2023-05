Ansia Milan, Bennacer in stampelle: accadrà oggi

Il Milan continua a perdere pezzi. A rendere ancora più amara la sconfitta nel derby di ieri contro l’Inter c’è anche l’infortunio di Bennacer. Si aggiunge a quello precedente di Leao, che ha direttamente saltato la partita. Brutte notizie quindi per Pioli, il tecnico dei rossoneri rischia di rivedere i suoi piani in vista del ritorno. Sembra scontato il forfait dell’algerino contro lo Spezia in campionato.

Proprio nella trasferta in Liguria potrebbe rivedersi in campo, anche se per qualche minuto, Leao: pronto a scaldare il motore e iniziare a preparare l’eurorimonta. Per Bennacer condizioni monitorate costantemente.

Bennacer ko: accertamenti in giornata

Dopo 17 minuti di gioco, durante l’euroderby, Bennacer è stato costretto al cambio dopo uno scontro di gioco. Infortunio al ginocchio destro. Dopo essersi toccato il ginocchio per qualche secondo, il giocatore si è accasciato al suolo. Inutile l’intervento dello staff medico, cambio immediato: al suo posto Junior Messias.

Al momento nessuna notizia certa, il centrocampista verrà sottoposto ad accertamenti in giornata. Il fatto che sia uscito da San Siro in stampelle non promette però niente di buono.