Brahim-Milan, futuro in bilico: novità importante sul futuro dello spagnolo

Domani sera il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, per quella che potrà essere la sfida decisiva in ottica Champions League.

I rossoneri, infatti, con una vittoria o un pareggio riuscirebbero a garantirsi un ottimo vantaggio sulla Juventus che, in caso di non vittoria, direbbe addio ai suoi sogni europei.

Un’eventuale qualificazione in Champions per il Milan sarebbe una mano dal cielo, soprattutto per Maldini e Massara che stanno iniziando a sondare alcuni profili in vista del calciomercato estivo.

Brahim Diaz Milan Real Madrid

Il mercato in entrata, però, non è l’unica preoccupazione: la società vorrebbe in primis trattenere tutti quei giocatori che, tra prestiti e contratti in scadenza, non sono certi di una permanenza a Milano.

Milan, addio Brahim Diaz? Il Real Madrid vuole trattenerlo!

Uno di questi è certamente Brahim Diaz, al Milan da due anni ma di proprietà del Real Madrid, che ha più volte manifestato l’interesse di non voler andare via da Milano.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la partenza di Marco Asensio da Madrid potrebbe complicare i piani del club rossonero.

Brahim Díaz tornerà al Real Madrid per restarci. I Blancos, infatti, lo vede come alternativa importante sulla fascia destra al brasiliano Rodrygo.