Futuro Brahim Diaz, arriva la novità: succederà nei prossimi giorni tra Milan e Real Madrid

Alle ore 20:45 di questo sabato sera scenderanno in campo Milan e Sampdoria, che concluderà il sabato della 36° giornata di Serie A. Contro i blucerchiati già retrocessi, i rossoneri dovranno cercare di portare a casa i tre punti per proseguire la rincorsa verso il quarto posto.

L’uscita in semifinale di Champions contro i nerazzurri ha sicuramente abbassato l’umore in casa Milan, ma come riferito più volte c’è una qualificazione da raggiungere e le ultime tre partite della stagione saranno fondamentali, anche perché il prossimo turno si giocherà contro la Juventus.

Milan-Brahim Diaz: riscatto e futuro in rossonero?

In casa Milan regnerà sicuramente la concentrazione per le ultime partite della stagione 22-23, ma la società rossonera è già al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato. Tanti i nomi su cui riflettere, tanti i nomi su cui il Milan ha puntato gli occhi.

Brahim Diaz Milan

Una questione che tiene banco in questi giorni è quella legata a Brahim Diaz: lo spagnolo arrivò al Milan in estate del 2020, in prestito dal Real Madrid per un anno. La stagione successiva, complice anche la partenza di Çalhanoğlu, il Milan decise di rinnovare il prestito per altre due stagioni, con opzione di riscatto.

Dopo una prima stagione in ombra, lo spagnolo si è preso la maglia numero 10 e piano piano è diventato una pedina fondamentale nell’11 di Pioli. In queste ultime ore, si sta parlando molto sul futuro del centrocampista rossonero: come riferito da Sky Sport, Milan e Real Madrid sono pronte ad incontrarsi per parlare di un eventuale riscatto dopo i tre anni di prestito. Il Milan punta molto sul trequartista spagnolo e proverà in tutti i modi a trattenerlo a Milano.