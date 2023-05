Calabria: “Questo è un punto di partenza, ho un rimpianto”

Le parole del capitano. L’eliminazione dalla Champions League arrivata per mano dell’Inter è una mazzata tremenda per questo Milan. La delusione è tanta, come rimarcato anche dal capitano rossonero Davide Calabria.

Intervenuto ai microfoni sia di Mediaset che di SkySport al termine della partita, il n.2 rossonero ha parlato sia della partita di stasera, sia dell’esperienza generale di quest’anno vissuta dal Milan in Champions League. Di seguito le sue parole.

Davide Calabria AC Milan

Calabria: le sue parole a Mediaset

“Dovevamo capitalizzare di più, è stato un peccato quel primo tempo dell’andata. Ai tifosi dico che è un punto di partenza, nessuno pensava potessimo arrivare in semifinale. Noi abbiam messo tutto quello che potevamo, tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, a volte abbiamo peccato di inesperienza. Ora abbiamo una Champions da conquistare in campionato”

Calabria: le sue parole a SkySport