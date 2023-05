Calciomercato Milan, non solo Kamada: vicino un altro colpo dalla Premier!

Il Milan allenato da Stefano Pioli, dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League, vuole cambiare faccia in vista della prossima stagione.

Per farlo serviranno tanti nuovi acquisti – vista la rivoluzione in atto – sia a centrocampo che in attacco, e la dirigenza rossonera si starebbe muovendo già in tal senso.

Loftus-Cheek al Milan, procede la trattativa: le ultime

Nelle ultime ore vi abbiamo preannunciato della possibile data fissata per le visite mediche di Daichi Kamada, ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan.

Loftus Cheek Milan Chelsea

Il centrocampista giapponese, però, non è l’unico nome in orbita rossonera: stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan sarebbe in trattativa avanzata anche con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek.

La richiesta dei Blues è di circa 20 milioni di euro, ma non basta per spaventare Maldini e Massara che sono al lavoro da diverse settimane per abbassare la richiesta economica del club inglese.

Intanto, ieri, il giocatore ha salutato per l’ultima volta i tifosi del Chelsea allo Stamford Bridge, nella gara casalinga con il Newcastle terminata 1-1.