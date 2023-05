Calciomercato Milan, poker per un obiettivo di Maldini: è successo in Ligue 1!

Siamo giunti nella fase caldissima della stagione, con la squadra di Stefano Pioli che potrebbe entrare di diritto nella storia del club.

L’Euroderby in programma settimana prossima diventa il crocevia fondamentale della stagione, e dopo il match di ieri pomeriggio contro la Lazio, vinto per 2-0, l’apprensione per Leao è salita alle stelle.

Quest’oggi, però, sono arrivati gli esami e pare che il portoghese abbia subito una lieve elongazione, fermandosi quindi in tempo. L’ex Lille, quindi, dovrebbe esserci stringendo i denti mercoledì sera in quella che sarà, forse, la partita più importante per il Diavolo degli ultimi 10/15 anni.

Intanto Maldini e Massara lavorano sul fronte mercato per non trovarsi impreparati per la prossima stagione e sul taccuino dei due c’è, sicuramente, un nuovo bomber.

4 gol per convincere il Milan: show di Wahi nel Montpellier

Le attenzioni dell’ex capitano sono finite su vari talenti della Ligue 1, da Balogun a Openda, passando per David e soprattutto Wahi del Montpellier.

Quest’ultimo, oggi, durante il match del suo Montpellier contro il Lione, ha voluto mettersi ancor di più in mostra, dopo una stagione sin qui già molto importante, mettendo a referto 4 gol.

Purtroppo, però, non sono bastati per portare i 3 punti alla sua squadra, che ha perso 5-4.

Le sirene e le voci, però, su un suo futuro a Milano sono sempre più frequenti.