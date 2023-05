Calciomercato Milan, occhi su un ex obiettivo della Juventus: dalla Liga!

La stagione rossonera fin qui è tutta ancora decidere con gli uomini di Pioli impegnati in campionato per la corsa al quarto posto ma soprattutto l’Euroderby in Champions League contro l’Inter per forza di cose ha catturato l’attenzione e il pensiero di tifosi e calciatori che non vedono l’ora di affrontare una sfida così stimolante.

Seppur gli obiettivi della stagione sono ancora tutti da definire, la dirigenza rossonera è già molto attenta al prossimo mercato con vari obiettivi sul taccuino per rinforzare la rosa del prossimo anno.

Calciomercato Milan, piace il terzino Fresneda

Il primo della lista, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra essere il terzino destro del Real Valladolid Ivan Fresneda, giovane calciatore che nonostante i suoi 18 anni ha dimostrato autorevolezza e maturità nello spadroneggiare sulla fascia in un campionato competitivo come quello spagnolo.

Molti club europei hanno gli occhi puntati su questo calciatore: Borussia Dortmund e Arsenal ma anche la stessa Juventus tempo fa ha palesato interesse nei confronti di questo giovane talento.

Ad oggi il terzino spagnolo è legato da una clausola di circa 40 milioni di euro che però perderebbe di valore nel caso di retrocessione della squadra in cui milita adesso che lo lascerebbe partire per una cifra intorno ai 15-20 milioni.

Per mettere le mani sul giovane terzino il Milan dovrà quindi superare la concorrenza agguerrita di altri club europei, sarebbe un acquisto perfetto per i rossoneri con il partente Dest direzione Barcellona Fresneda si inserirebbe alle spalle di due calciatori come Calabria e Florenzi che hanno tutte le carte in regola per far crescere nei migliori dei modi il calciatore.