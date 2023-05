Il Milan sfida un club di Serie A sul mercato: svelato l’obiettivo di Maldini

Il Milan si prepara alla delicatissima sfida di domenica sera contro la Juventus, big match della trentasettesima e penultima giornata del Campionato 2022/2023.

Dopo la vittoria del tricolore l’anno scorso, i rossoneri chiuderanno la stagione corrente con zero titoli, ma con un obiettivo ancora da conquistare, ossia, l’accesso alla prossima Champions League.

Ad ora la classifica recita: Napoli 86; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus 59. Con partenopei e biancocelesti aritmeticamente qualificate, le altre cinque sono ancora in corsa e tutto può succedere, a partire proprio da Juventus-Milan.

Se Pioli e i suoi uomini sono concentrati sulla partita di dopo domani sera, la dirigenza rossonera pensa al futuro e al calciomercato estivo.

Milan su Milinkovic-Savic, ma attenzione alla Juventus

Calciomercato, Milan, Milinkovic-Savic

Non solo Milan-Juventus in campo, domani sera, ma anche, probabilmente in sede di calciomercato. Infatti, stando a quanto conferma Il Messaggero, domenica, contro la Cremonese, Milinkovic-Savic potrebbe giocare l’ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio.

La valutazione del giocatore è di circa 40 milioni, o meglio, è quello che chiede il presidente Lotito. Ad ora nessuno sembrerebbe propenso ad arrivare a quella cifra, anche se il Milan vorrebbe puntarci seriamente.

Attenzione, però, alla Juventus. I bianconeri, infatti, seguono il centrocampista da tempo e mai come quest’anno il serbo è stato così vicino all’addio.

Probabile, a questo punto, un braccio di ferro molto interessante tra rossoneri e bianconeri per il forte giocatore della Lazio.