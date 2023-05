Calciomercato, Milan vicino all’accordo con Loftus-Cheek: i dettagli

Il Milan vuole fare sul serio in questa sessione di calciomercato. È vero che non è ancora arrivato periodo ufficiale in cui acquistare nuovi giocatori, ma le dirigenze si muovono d’anticipo. Così ha fatto quella del Milan, assicurandosi Kamada. Inoltre il Diavolo è veramente vicino ad un altro colpo.

Calciomercato, ci siamo per Loftus-Cheek

Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan dovrebbe essere molto vicino all’accordo con Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea avrebbe deciso di accettare le proposte del Milan per la prossima stagione.

FOTO: Loftus-Cheek

Sempre secondo Romano, le trattative erano partite circa due settimane fa, con il Milan voglioso di portare il centrocampista inglese sotto la Madonnina. Ora è giunto il momento di iniziare a trattare con i Blues, che non dovrebbero avere remore nel lasciar partire il giocatore.

Infatti il Chelsea sta vivendo una vera e propria rivoluzione della rosa e Loftus-Cheek non rientra più nei piani della società. Di conseguenza Milan e Chelsea potranno sedersi al tavolo delle trattative, con il Diavolo che ha in mano il “sì” del giocatore.