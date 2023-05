Non solo il Milan, Nelson nel mirino di altri due club di Serie A!

Il Milan continua a monitorare la situazione di mercato di Reiss Nelson: occhio, però, all’inserimento di altre due squadre italiane.

L’annata calcistica non è ancora terminata, ma Maldini e Massara sono già al lavoro per costruire la rosa del Diavolo della prossima stagione: tra profili valutati per rinforzare l’attacco rossonero c’è anche Reiss Nelson, talentuosa ala dell’Arsenal. Cresciuto nell’Academy del club londinese, dopo due esperienze estere all’Hoffenheim e al Feyenoord, l’esterno inglese dirà quasi certamente addio ai Gunners durante la prossima estate.

Asta in vista tra Milan, Roma e Atalanta: Nelson non rinnoverà con l’Arsenal

Difatti, secondo quanto riportato dal The Sun, Nelson avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo proposta dall’Arsenal. Le motivazioni dietro tale scelta potrebbero essere l’elevata concorrenza nel ruolo e, di conseguenza, il poco minutaggio concessogli dal tecnico Mikel Arteta: nonostante le 3 reti e i 2 assist messi a referto da subentrato, l’esterno inglese non è partito da titolare in nessuna delle 9 presenze collezionate in campionato finora.

In ogni caso, essendo a scadenza di contratto, a partire dal prossimo 1° luglio sarà libero di firmare per un’altra squadra. Al netto dei diversi problemi fisici avuti in stagione, i suoi ottimi numeri gli sono comunque valsi l’interessamento di molte società: in Italia, però, non c’è solo il Milan sulle sue tracce, bensì anche la Roma e l’Atalanta.