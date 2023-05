Calciomercato Milan, non solo Kamada: quattro nomi nei piani di Maldini

Termina l’annata 2022/23 per il Milan, dopo la vittoria di Torino che consegna ai rossoneri la matematica qualificazione in Champions League. L’altalenante stagione del diavolo ha dunque trovato una degna conclusione, con la sede di Milanello ormai divenuta bollente in ottica calciomercato.

Daichi Kamada ma non solo per un Milan da restaurare completamente, in cerca di offerte ma voglioso di tornare all’apice del campionato tramite colpi d’impatto e studiati. Oltre al giapponese infatti, ben 4 nomi capeggiano la lista di obbiettivi rossoneri, cui mercato si prospetta altamente organizzato.

Da Kamada ad Arnautovic, i 4 nomi scelti dal Milan

Un nuovo innesto a centrocampo, riserve di livello sulla sinistra ed una prima punta che possa abbassare notevolmente l’età media dell’attacco. Questi gli obiettivi ormai dichiarati del mercato Milan, sulla quale l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport ha aperto un interessante focus.

Ruben Loftus-Cheek

Dopo aver chiuso Kamada, l’obiettivo primario per il centrocampo rossonero diverrà senz’altro Ruben Loftus-Cheek. Valutato circa 25 milioni dal Chelsea, l’inglese è fortemente voluto da Maldini e soci, a lavoro per trattare al ribasso con i blues. In particolare, le intenzioni del Milan sarebbero quelle di sfruttare la scadenza di contratto del mediano nel 2024 per risparmiare sulle cifre del cartellino. L’alternativa resta Davide Frattesi del Sassuolo che però, in quanto bottega cara, ha spinto i rossoneri a dar precedenza al 27enne londinese.

Lois Openda

Secondo il quotidiano rosa inoltre, il sogno del diavolo in attacco sarebbe Lois Openda. Il belga è riuscito a riportare il Lens in Champions League collezionando numeri da record, ma la sontuosa stagione del classe 2000 ha attirato interesse ed offerte da tutta Europa. Il Milan per la punta ex Brugge sarebbe pronta a fare follie ma non è escluso un nome a sorpresa. Qualora a fine estate non vi siano ancora innesti in attacco, i rossoneri punteranno tutto su Marko Arnautovic.