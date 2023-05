Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo dei rossoneri: accordo con un altro club di Serie A

Come confermato da Sky, sfuma il colpo a parametro zero per il Milan: il giocatore ha dato il suo sì ad un’altra squadra italiana.

Il calciatore in questione è Houssem Aouar, centrocampista francese classe 1998. Attualmente in forza al Lione, il suo contratto scadrà a fine stagione e le chances di rinnovo si sono azzerate ormai da parecchio tempo. Fiutando il possibile affare low-cost, Maldini e Massara l’hanno inserito tra i papabili obiettivi di mercato della prossima stagione.

Nulla da fare per il Milan: Aouar ha detto sì alla Roma

Alla fine, però, i due dirigenti rossoneri sono stati battuti sul tempo dalla concorrenza della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra capitolina è riuscita in queste ore a strappare l’accordo totale con l’entourage di Aouar, che si appresta dunque a diventare un nuovo calciatore giallorosso.

Sulle tracce del trequartista c’erano anche diversi club esteri, quali il Betis Siviglia e l’Eintracht Francoforte, ma alla fine l’offerta della società dei Friedkin è risultata la più convincente. L’ufficialità arriverà verosimilmente già prima dell’inizio della prossima sessione di mercato, non appena il giocatore avrà svolto le visite mediche.