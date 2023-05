Il PSG spaventa il Milan, pronto l’assalto per un titolare di Pioli!

Il Paris Saint-Germain pensa già al mercato estivo: tra gli obiettivi di mercato c’è anche un big dell’undici titolare del Milan.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club parigino è intenzionato a rivoluzionare il proprio pacchetto difensivo. Dopo aver chiuso il colpo Milan Skriniar a parametro zero dall’Inter, il DS Luis Campos potrebbe fare nuovamente spesa nel capoluogo lombardo. Stavolta, però, avviando una trattativa con la sponda rossonera.

Il PSG vuole rivoluzionare la difesa: tra i profili valutati c’è anche Tomori

Stando alle indiscrezioni del giornale francese, il calciatore in questione sarebbe Fikayo Tomori. Al Milan da gennaio 2021, il centrale inglese si è affermato fin da subito come uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, come confermato dal traguardo delle 100 presenze, superato in occasione della gara contro la Roma. Pertanto, appare difficile che la dirigenza del Diavolo possa lasciarlo partire facilmente.

Ad ogni modo, il centrale inglese non sarebbe l’unico nome finito nei radar del PSG per rinforzare la propria difesa. Confermato l’interesse anche per Lucas Hernandez del Bayern Monaco (fratello del rossonero Theo) e Aymeric Laporte del Manchester City. Tra i nomi meno blasonati, invece, i parigini hanno sondato Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte e Axel Disasi del Monaco.