Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo dal Manchester United: rinnovo ad un passo!

Ancora sul filo del rasoio la stagione attuale del Milan, con la matematica qualificazione in Champions League non ancora arrivata. La sconfitta nell’Euroderby ed il trionfo del Napoli in campionato hanno infatti reso l’accesso alla prossima edizione della UCL l’unico obbiettivo stagionale per i rossoneri.

AC Milan

Gli uomini di Pioli sono attesi all‘Allianz Stadium dalla Juventus in quello che, a causa della penalizzazione inflitta ai bianconeri, è divenuto un vero e proprio scontro diretto. L’alone da big match non scompare neanche alla luce della possibile esclusione dei bianconeri dalle coppe europee. Con la sfida particolarmente attesa in entrambe le città, c’è però tempo e modo di parlare anche in ottica calciomercato.

Rinnovo con lo United ad un passo, sfuma il ritorno di Diogo Dalot

Sarà un Milan da rivoluzionare, questo, allo scoccare della prossima sessione estiva di calciomercato. In particolare, tanta attenzione verrà posta sulle fasce dei rossoneri, vista la probabile cessione di Ballo-Tourè ed il riscatto di Dest che non verrà esercitato. Con anche gli acciacchi di Florenzi da tener conto, era rimbalzato nelle ultime ore in ottica Milan un possibile ritorno.

Diogo Dalot

Trattasi del portoghese Diogo Dalot, già in maglia rossonera nella stagione 2020-21 e capace di performare su entrambe le corsie. Il ritorno all’ombra del Duomo per l’attuale terzino dello United è però ufficialmente saltato a causa delle ultime notizie. A riportarlo, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso i propri profili social ha annunciato il rinnovo del portoghese con i Red Devils.