Calciomercato, il Milan punta l’attaccante della Salernitana: che prezzo dai granata!

Giornata difficile quella di oggi in casa Milan con i rossoneri che devono metabolizzare quanto accaduto ieri sera nel derby di Champions League con la brutta sconfitta e l’infortunio di Ismael Bennacer che complica ulteriormente i piani di Stefano Pioli.

Anche ieri sera il problema lampante per i rossoneri è stato senza dubbio l’attacco con pochissime azioni create dai rossoneri, che non sono poi stati in grado di capitalizzare le occasioni che sono arrivate sui piedi degli attaccanti.

Nella prossima sessione di calciomercato Maldini e Massara dovranno quindi pensare al reparto offensivo e per questo stanno pensando al bomber della Salernitana Boulaye Dia.

Calciomercato Milan, occhi su Dia ma la Salernitana spara alto

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul bomber granata ma i campani non chiederanno meno di 35 milioni di euro.

I rossoneri sono solo una delle pretendenti visto che anche Juventus, Inter e soprattutto alla Fiorentina che potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita come Ikoné e Kouamé.

Andrea Mariotti