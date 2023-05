Calciomercato Milan, Maldini soffia l’obiettivo al Napoli: trattativa avviata!

Il Milan quest’oggi scenderà in campo contro lo Spezia alle 18, per i rossoneri è obbligatorio tornare alla vittoria sin da subito dopo la sconfitta nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Dopo il pareggio arrivato nella serata di ieri tra la Lazio e il Lecce, gli uomini di Stefano Pioli devono vincere per rientrare momentaneamente nei primi 4 posti in classifica e per portarsi ad un solo punto di distanza dai biancocelesti.

L’obiettivo principale del Milan per programmare al meglio la prossima sessione di calciomercato, è la qualificazione alla prossima Champions League che garantirebbe importanti entrate economiche nelle casse rossonere. Nel frattempo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato importanti novità sulla trattativa tra Kamada e il Milan.

Le novità sulla trattativa tra il Milan e Kamada

Daichi Kamada è da tempo nel mirino di Napoli e Milan. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione e non rinnoverà con il club tedesco. I partenopei avevano avviato da molto tempo una trattativa con il centrocampista giapponese che è stata interrotta dall’irruzione del Milan che ha messo sul piatto una maggiore offerta economica e che ora sembra improvvisamente avvantaggiato.