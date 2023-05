Calciomercato Milan, Tatarusanu può partire: piace ad un club di Serie A

Il Milan mantiene un occhio aperto alle situazioni del calciomercato. Fra queste, va inclusa la situazione del reparto portieri, rivelatosi quest’anno lacunoso in relazione al ruolo di vice Maignan.

Il periodo d’assenza del portiere francese si è fatto sentire non poco per i rossoneri visto il rendimento non all’altezza messo spesso all’opera da Ciprian Tatarusanu. Il portiere romeno è stato sempre difeso dalla dirigenza e dall’allenatore ma non è mai entrato nelle grazie dei tifosi.

Ciprian Tatarusanu

Calciomercato Milan, Tatarusanu in partenza?

Un restyling della porta rossonera per il prossimo anno è abbastanza probabile, come conferma il contratto in scadenza nel 2023 per Tatarusanu (per cui al momento non si parla di rinnovo) e l’interesse già presente di alcune squadre per lui.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul portiere romeno ci sarebbe l’interesse del Torino, in cerca di un estremo difensore da alternare con Vanja Milinkovic Savic. Tatarusanu sarebbe quindi il piano b low cost rispetto ad Alessio Cragno, portiere che il Monza riscatterà quest’estate dal Cagliari.