Calciomercato Milan, tentativo per un parametro zero: sfida a Juve e Psg!

La squadra di Stefano Pioli, nella 37° giornata di Serie A, scenderà in campo contro la Juventus allo Juventus Stadium. Sfida delicata quella che dovrà affrontare i rossoneri, per inseguire un posto alla prossima Champions League.

Intanto, la società rossonera è già orientata sul tema calciomercato: Un reparto che sicuramente avrà bisogno di nuovi innesti è l’attacco: il diavolo deve trovare una riserva all’altezza di Giroud, visto che Origi non ha convinto Pioli.

Calciomercato, Milan – Juventus – PSG: in tre su un parametro zero

Dopo 8 anni con la maglia del Real Madrid, l’avventura in blancos di Asensio sembra essere ormai giunta al termine: il calciatore spagnolo non rinnoverà il suo contratto con la squadra di Madrid e dovrà cercare una nuova squadra.

Da tempo, la società rossonera tiene monitorata la situazione del calciatore: non è la prima volta che Asensio viene accostato al Milan. Come riportato da ESPN, il calciatore spagnolo non piace solo al Milan: su di lui anche Juventus e PSG.