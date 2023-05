Obiettivo ala destra, Maldini segue un classe ’99: dal Lille!

CALCIOMERCATO MILAN – La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione, il Milan sta lottando per chiudere il campionato in top 4 e centrare la qualificazione in Champions League. Gli uomini di mercato rossoneri però stanno già cominciando a pianificare la campagna acquisti in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: arriva dal Lille

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Milan ha messo nel mirino Edon Zhegrova, esterno kosovaro classe ’99 del Lille.

FOTO: Edon Zhegrova

Al momento sul banco non c’è nessuna trattativa concreta. Il ragazzo però rimane un profilo interessante da seguire, in particolare se Messias dovesse essere ceduto.

Chi è Edon Zhegrova? Il nuovo nome sul taccuino di Maldini

FOTO: Maldini

L’esterno kosovaro si è messo in mostra quest’anno con la maglia del Lille. Il club francese ha buonissimi rapporti con il Milan, viste le passate operazioni di Maignan e Leao.

Edon Zhegrova quest’anno ha collezionato 21 presenze, per un totale di 1037 minuti, siglando 3 gol in campionato. É partito titolare in 11 presenze su 35 giornate.

Il suo piede naturale è il sinistro, ma preferisce agire partendo da destra, per poi rientrare e calciare. Fa del dribbling nello stretto una delle sue caratteristiche principali, grazie alle sue ottime doti tecniche.